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武漢肺炎衝擊旅遊業 賦稅署研議延期繳納營所稅

最新更新：2020/03/03 21:28

（中央社記者郭建伸台北3日電）武漢肺炎疫情衝擊觀光產業，旅遊業者盼緩徵108年營所稅。財政部賦稅署組長李素蘭今天表示，若業者受疫情影響，無法繳清營所稅，財政部研議可申請延期或分期繳納，最長可延3年、36期。

台灣民眾黨立委邱臣遠邀集旅行公會代表及相關部會舉行座談，旅遊業者提出紓困方案，針對旅遊業者提供無息貸款、緩徵108年營所稅，並推出於國旅消費券。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健表示，受到疫情影響，旅遊業者農曆年後都在忙著處理顧客取消行程，甚至處理後續糾紛，品保單位過去處理的數量，是去年一整年的量。

台北市旅行商業同業公會監事陸孟龍說，民眾因為疫情產生恐慌心態，農曆年後取消的不只是出國旅遊，包含國內旅遊、企業的獎勵旅遊也都延期或取消。

陸孟龍指出，這次觀光局補助的方案，大多是針對出國旅遊的業者，完全沒幫助到國旅業者。他說，旅遊振興一定是先從國內開始，呼籲政府可推出國旅消費券，並限於旅行社兌換。

桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪說，未來3到6月有許多旅遊業者可能「關門大吉」，但同業並不樂見歇業狀況；若能先有小額、散客的自由行振興方案，觀光景氣到7、8月前不至於熄火，盼政府在3到6月就能補助業者。

雖然座談會現場沒有旅遊業者提出稅務問題，但旅遊業者提供的書面資料有提到，盼紓困方案能提供旅遊業者至少2年的無息貸款、員工及雇主勞健保費用緩繳或免繳，以及政府能讓業者退回或緩繳108年的營業所得稅。

財政部賦稅署組長李素蘭表示，若業者受武漢肺炎疫情影響，無法繳清營利事業所得稅，財政部正在研議，讓業者可直接向國稅局申請延期或分期繳納，最長可延3年、36期。

至於國旅消費券是否可行，交通部代表僅表示還在規劃，會將業者意見納入評估方案。（編輯：蘇志宗）1090303

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