女攤商染漢他病毒出血熱 高市第3例

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高市今年第3例漢他病毒出血熱確診個案現蹤三民區，個案是市場女攤商，防疫團隊已在個案居住地捕獲鼠隻3隻，工作地捕獲鼠隻11隻，並展開環境消毒，將持續監控疫情至5月10日。

高雄市衛生局指出，這名個案為居住於三民區千北里40多歲女性，從事市場攤商工作，2月16日開始出現發燒、腹痛等症狀，當天至醫院急診就醫，隔天症狀未緩解再次就醫並收治住院，2月19日醫院通報疑似漢他病毒出血熱，3月2日疾病管制署檢驗報告為陽性個案。

衛生局疫情調查發現，個案主要活動地以住家、工作地為主，同住家人及工作地擴大疫調皆無疑似症狀。

市府防疫團隊接獲通報後，啟動緊急防治並於昨天下午召開前進指揮會議，由衛生局、環保局、民政局、教育局、經發局、工務局、運發局等跨局處防疫團隊及三民、鳳山區級指揮中心（含區公所、衛生所、清潔隊）與會，透過跨局處橫向聯繫溝通，進行社區環境消毒及稽查、投藥滅鼠、鼠隻監測、水溝清疏、髒亂點清除、家戶衛教宣導，加強警戒範圍內之市場、學校、公園等場域環境整頓及消毒工作。

市府防疫團隊2月20日起針對個案居住地及工作地進行鼠隻密度監測及漂白水噴藥消毒作業，今天並針對三民區千北里住處與鳳山區成功里工作處所執行周邊200公尺範圍逐戶衛教宣導、發放漂白水並執行髒亂點清除工作。

衛生局指出，由於個案工作地點為市場，攤販眾多，鼠隻食物來源充足，市府防疫團隊已於今天擴大執行個案住家內、市場內、居住地及工作地周遭400公尺環境消毒，截至昨天，居住地累計捕獲鼠隻3隻，工作地累計捕獲鼠隻11隻，這波疫情將持續監控至5月10日。

衛生局表示，漢他病毒症候群是由漢他病毒所引起，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物如鼠類傳染給人類。人一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。（編輯：陳清芳）1090304