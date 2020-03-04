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首頁 / 生活

氣管插管醫護增感染風險 麻醉醫學會公布防護指引

最新更新：2020/03/04 20:32

（中央社記者陳偉婷台北4日電）醫護執行氣管插管增加感染武漢肺炎風險，台灣麻醉醫學會今天公布插管指引，提醒醫護注意個人防護，練習穿防護配備，且考量病人病程及早準備，不要緊急插管，以免來不及著裝。

台灣麻醉醫學會發布新聞稿，考量COVID-19（武漢肺炎）疫情持續升溫，且台灣已有局部院內感染，更有護理人員被感染，醫護應提高警覺，做好相關的準備。

台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡晚間受訪時表示，武漢肺炎雖絕大多數都是輕症，但是少數重症病人可能導致呼吸衰竭，必須接受氣管插管，直到肺部功能逐漸恢復才有機會痊癒。

陳坤堡說，氣管插管是一項侵入性的醫療處置，執行氣管插管會使醫護人員暴露在被感染的高風險下，尤其武漢肺炎病毒的感染性極高，插管過程醫護人員與病人頭部距離近，若是被咳出的口沫甚至穢物噴濺到，輕則被病毒感染導致肺炎，嚴重者可能喪命。

為降低氣管插管時病毒散布的風險，台灣麻醉醫學會邀集專家學者討論，研擬出最適切的插管流程建議。

陳坤堡說，指引中最重要的是執行插管業務的臨床人員要做好個人防護，醫護應提前計畫，在接觸患者前要有充分時間排除所有障礙；在插管前，要查看並練習穿戴和移除防護口罩、隔離衣、手套及防護眼鏡，切記避免自我汙染。

陳坤堡也說，據了解，有些執行氣管插管業務的醫護未必有高規格的防護設備，公布指引也是希望醫院和醫護都能了解，高規格防護裝備和嚴格的防護措施才是自保之道。（編輯：張雅淨）1090304

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