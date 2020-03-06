更多編輯台推薦新聞：
中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級
生活

中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

彰縣環保局布建微型感測器 4工廠亂排廢氣被罰

最新更新：2020/03/06 16:12

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）為掌握空氣污染狀況，彰縣環保局在縣內彰濱等5大工業區布建200點的微型感測器，透過物聯網傳送數據到監測平台，針對可疑對象稽查，從108年10月至今已有4家工廠違法被罰。

彰化縣環保局長江培根今天接受媒體聯訪時說，針對工廠等違法排放，以往都要靠民眾檢舉再安排現場稽查，現在可以透過布建空品感測物聯網，化被動為主動，讓不肖工廠現形。

彰化縣環境保護局今天指出，為了掌握彰化縣內的空氣狀況，環保局在縣內的彰濱、全興、芳苑、田中以及埤頭等5大工業區，布建200點微型感測器，透過物聯網輔助，經過分析數據相對趨勢及時空特徵數據分析，輔助標定污染熱區以及可能污染時段，再由稽查人員進行稽查。

環保局表示，布建感測器從去年10月至今，已經查獲有4家工廠違反空污法，環保局依法將這4家工廠各處罰鍰新台幣10萬元。

江培根說，環保局今年會持續和環保署合作，再挑選100點感測器，規劃架設的地點有工業區、工業區周邊社區、交通要道以及還沒有監測站的鄉鎮，監控空氣變化，民眾也可以透過「彰化縣空氣品質感測物聯網」網站，查詢溫度、濕度以及細懸浮微粒等即時資訊，了解空氣品質狀況。（編輯：陳俊碩）1090306

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報