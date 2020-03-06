彰縣環保局布建微型感測器 4工廠亂排廢氣被罰

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）為掌握空氣污染狀況，彰縣環保局在縣內彰濱等5大工業區布建200點的微型感測器，透過物聯網傳送數據到監測平台，針對可疑對象稽查，從108年10月至今已有4家工廠違法被罰。

彰化縣環保局長江培根今天接受媒體聯訪時說，針對工廠等違法排放，以往都要靠民眾檢舉再安排現場稽查，現在可以透過布建空品感測物聯網，化被動為主動，讓不肖工廠現形。

彰化縣環境保護局今天指出，為了掌握彰化縣內的空氣狀況，環保局在縣內的彰濱、全興、芳苑、田中以及埤頭等5大工業區，布建200點微型感測器，透過物聯網輔助，經過分析數據相對趨勢及時空特徵數據分析，輔助標定污染熱區以及可能污染時段，再由稽查人員進行稽查。

環保局表示，布建感測器從去年10月至今，已經查獲有4家工廠違反空污法，環保局依法將這4家工廠各處罰鍰新台幣10萬元。

江培根說，環保局今年會持續和環保署合作，再挑選100點感測器，規劃架設的地點有工業區、工業區周邊社區、交通要道以及還沒有監測站的鄉鎮，監控空氣變化，民眾也可以透過「彰化縣空氣品質感測物聯網」網站，查詢溫度、濕度以及細懸浮微粒等即時資訊，了解空氣品質狀況。（編輯：陳俊碩）1090306