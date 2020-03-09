中華電推多元支付 攜手商家響應防疫

（中央社記者江明晏台北9日電）中華電信響應政府全民防疫，推出多元支付防疫優惠方案，鼓勵商家採用無現金交易，期望利用無現金交易服務，減少金錢接觸，降低商家與消費者之間交互感染的風險。

中華電指出，即日起至4月底前，商家申租「中華電信多元支付服務」可享優惠價。

疫情全球蔓延，民眾忙著購買口罩、酒精、漂白水等防疫品，而平日交易使用的現金，也可能是病毒傳播的媒介之一。根據美國一項DNA測序研究指出，一張鈔票含有3000餘種細菌及病毒；消基會也檢測出，100元鈔票表面有超過100萬株以上的細菌量，證實鈔票確實有可能成為疾病傳播媒介。

「中華電信多元支付」服務針對實體商家交易提供有線、無線刷卡機，整合信用卡、悠遊卡、一卡通、愛金卡、Line Pay、街口支付等15種以上支付工具於單一卡機，除支援商家多元支付服務外，也可整合於自販機、咖啡機、自拍機等物聯網設備。

此外，中華電信也提供「中華支付」服務，整合HiNet上網帳號、手機門號及市內電話等三大帳單收款方式，並加入信用卡、ATM、超商繳款、支付寶等多項線上付費機制，提供消費者與線上商家在宅消費的安心收付款管道。（編輯：楊凱翔）1090309