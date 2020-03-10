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把握鋒面 明德水庫啟動人工增雨

最新更新：2020/03/10 10:36
趁著這波鋒面來襲，明德水庫連夜配合經濟部水利署進行人工增雨作業，於9日晚間9時40分以及10日凌晨1時40分，分別燃放2支氯化鈣焰劑。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 109年3月10日
趁著這波鋒面來襲，明德水庫連夜配合經濟部水利署進行人工增雨作業，於9日晚間9時40分以及10日凌晨1時40分，分別燃放2支氯化鈣焰劑。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 109年3月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）中部地區水庫有效蓄水量，除明德水庫尚有58.6%，約716萬立方公尺外，其他各水庫都跌破50%，趁著鋒面來臨，明德水庫今天凌晨進行人工增雨作業，希望增加進水量。

根據經濟部水利署台灣水庫即時水情數據顯示，供應新竹、苗栗地區用水的寶山水庫有效蓄水量僅剩44.5%、224萬立方公尺，寶山第二水庫35.5%、1120萬立方公尺，永和山水庫34.8%、約1042萬立方公尺，明德水庫58.6%、約716萬立方公尺，支援台中地區用水的鯉魚潭水庫有效蓄水量也只有45.7%、約5227萬立方公尺。

如果再不下雨，部分水庫蓄水量預測剩餘天數約30天至60天，趁著這波鋒面來襲，明德水庫連夜配合經濟部水利署進行人工增雨作業，於9日晚間9時40分以及10日凌晨1時40分，分別燃放2支氯化鈣焰劑。

明德水庫工作人員今天指出，截至上午9時，水庫大約增加10萬噸左右蓄水量，等待山區雨水流下來，入流量還可往上提升。（編輯：方沛清）1090310

配合鋒面通過，明德水庫9日晚間及10日凌晨進行人工增雨作業，為水庫帶來不少進帳。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 109年3月10日
配合鋒面通過，明德水庫9日晚間及10日凌晨進行人工增雨作業，為水庫帶來不少進帳。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 109年3月10日
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