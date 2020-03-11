口罩實名制2.0 網路系統擴3倍備戰700萬人次

口罩實名制2.0將於12日上路，開放民眾網路預購成人口罩，但不受身分證字號單雙號限制，盼改善口罩分布不均，以及上班族沒時間排隊等問題。11日下午不少民眾在藥局外排隊購買口罩。中央社記者裴禛攝 109年3月11日

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）口罩實名制2.0明天上路，估一週內將有700萬人次湧入預購網站，流量龐大，肩負維運重責的關貿網路公司表示，已緊急加大3倍主機容量備戰，且為降低金流負擔，規劃信用卡付款，可不限人數併單支付。

口罩實名制2.0明天上路，傍晚會先公佈「eMask口罩預約平台」網址，明天9點開放預購登記。

籌備專案小組6日才成立，預約平台12日就要上線，短短一週達成建置「網路預約登記、付款金流、物流配送、四大超商取貨」一條龍機制的艱鉅任務。

6日行政院政務委員唐鳳召集衛福部、財政部、經濟部、關貿網路公司、財金公司、中華電信組成，動員國家上下可用資源，組成「國家隊」，與四大超商共同研擬商討作業流程，成員包含民眾不太熟悉的關貿網路公司。

實際上，關貿網路公司正是報稅系統背後的建置、維運者，前身為行政院核定成立的「貨物通關自動化規劃推行小組」，1996年民營化，由政府與民間合組，改名為關貿網路公司，大股東為財政部。具有多年報稅系統經驗，熟悉網路申報實名認證運作，為其臨危受命的主因之一。

緊急肩負起全民防疫物資分配的重要任務，關貿網路公司表示，正傾全力備戰，預估12日至18日口罩預購期內將湧進700多萬人次，流量遠超過報稅期間線上版報稅系統承載的404萬人次，且預購期僅1周，不像報稅長達1個月。

關貿網路主管人員指出，此系統不只要因應網路預購人潮，使用「全民健保行動快易通」App、無卡認證預購的資訊，也會傳回預約平台統合，系統穩定度必須相當高。

關貿網路表示，為確保預購網站運作順暢，已經虛擬主機容量比報稅擴增3倍，並要求介接的健保署、內政部、財金公司等，將頻寬與交易處理量放到最大，近日也不斷進行壓力測試，就是希望能讓民眾順暢使用。

預購登記完成後，付款金流也是一大挑戰，關貿網路主管人員表示，付款方式包括網路銀行、ATM及信用卡等，為此，財政部也找來台灣銀行、第一銀行及合庫商銀擔任收款行，信用卡部分則與財金公司密切配合。

關貿網路指出，由於繳費期只有19日到21日3天，考量使用信用卡付款量過大，影響金流速度，因此協調信用卡付款者可「併單支付」。

舉例來說，預購口罩成功的民眾，回到eMask平台繳費時，系統會要求輸入身分證字號，確認可購買後，再輸入信用卡卡號及驗證碼支付，此時，可一次輸入多人身分證字號，只要對方也有預購成功，就可一起付款，不限人數，假設10人一起付款就是支付220元。

關貿網路表示，但以網路銀行或ATM繳款者則不適用「併單支付」；取貨時，則不限任何一種付款方式，只要出示身分證或健保卡、駕照等證件，就可替親友領取。

關貿網路公司呼籲，實名制口罩預購期長達7天，且24小時都能登記，不是先搶先贏，民眾不必搶在第一時間上網登記，幫助分流，避免系統同時湧入過多流量。（編輯：郭無患）1090311