白色情人節開疫情記者會 陳時中送記者巧克力

適逢白色情人節，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）14日準備了巧克力給參加記者會的媒體記者們，祝福眾人健康平安，也不忘提醒吃完記得要刷牙。中央社記者張新偉攝 109年3月14日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）今天是白色情人節，指揮中心指揮官陳時中在記者會中準備巧克力表示祝福，他說，希望大家「食甜甜」，但不一定要「生後生」（台語），也提醒吃完記得要刷牙。

今天是白色情人節，中央流行疫情指揮中心下午在記者會現場簽到台發送巧克力給媒體記者，上面紙條寫著「祝平安健康，大家辛苦了」，傳達陳時中的祝福，令記者感到暖心。

陳時中表示，上次情人節就有同仁建議要送巧克力，這段時間各界對指揮中心都很支持，以巧克力回禮表示謝意，希望大家「食甜甜」，但不一定要「生後生」（台語），也提醒吃完記得要刷牙。（編輯：張雅淨）1090314

面對白色情人節仍堅守崗位傳遞疫情資訊的記者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日在記者會中特別準備巧克力給媒體朋友，表示祝福。中央社記者張新偉攝 109年3月14日