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反二林精機開發案 學生彰縣府前抗議要求撤案

最新更新：2020/03/18 14:48

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）一群反對二林精機園區的學生，今天前往彰化縣府前抗議，主張為保護農地，彰化二林精機開發案應立即撤案；學生也透露，昨晚接到身分不明人士的恐嚇電話，要求停止抗議活動。

位於彰化二林鎮的彰化二林精密機械園區總面積約有352公頃，產業面積約有212公頃，縣府規劃園區作為台灣精密關鍵組件的供應中心，規劃精密機械、關鍵機械零組件等產業進駐，今年2月進行環評初審通過，將送環評大會進行審查。

一群學生組成反二林精機青年組合團體，為表達反對立場，今天在彰化縣環保聯盟等環保團體陪同下，前往彰化縣政府前抗議，多名學生持標語、高呼口號，宣示要保護農地。

反二林精機青年組合發起人李宇翔說，彰化縣的工業區閒置土地多，農地違章工廠氾濫，還有許多未登記的工廠即將就地合法，中科二林園區已開始營運的廠商寥寥無幾，縣府不專心檢討以及重新規劃中科二林園區，卻急著開發二林精機園區，叫大家怎麼相信縣府會為人民打造有遠見的建設。

另名反二林精機組合成員廖崇倫則說，彰化縣是台灣糧食的生產重鎮，農地一旦被破壞就難以回復，彰化縣政府卻是要再消滅農地，拿國安和食安開玩笑，二林精機園區所在地是台糖的萬興農場，自然條件也不適合精機產業。

也有參加抗議活動的學生指出，自己的姓名和手機號碼不曾在網路上貼出來，昨晚卻接到來路不明人士打來的電話，要求他們停止抗議活動，在結束縣府的抗議活動後，會向警方報案。

彰化縣政府發出新聞稿回應指稱，針對各界的批判，歷次的公聽會、說明會及新聞澄清已不斷說明，在環評小組初審獲得建議開發的結論，縣府會繼續努力，讓園區開發帶來地方的繁榮，也會嚴格遵守各項環保及法規的規範承諾，確保產業發展與環境永續，共生共榮。（編輯：陳俊碩）1090318

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