嘉市辦線上學習觀摩 孩童學習不因疫情中斷

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市政府今天在興安國小辦理線上學習觀摩，市長黃敏惠到場與學生一起利用視訊軟體遠端上課。她說，武漢肺炎疫情延燒，要預先做好準備，讓孩童學習不因疫情受影響。

嘉義市教育處表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）影響，市府2月底已盤點全市學生線上學習所需資源及載具，提供必要時調配使用，並責成學校於3月底前完成學校停課、補課規劃。

今天的學習觀摩，是運用同步視訊（直播）教學工具，讓居家學生可與教師、同學同步上課學習，老師更可以搭配現有教材、非同步教學的學習平台，安排課後作業、線上練習或課前預習。

黃敏惠表示，武漢肺炎疫情變化大，嘉義市抱持最嚴謹的態度來面對防疫工作，除了時時盤點防疫工作執行狀況外，更要預先做好準備，準備好解決方案，讓孩童學習不因疫情受到影響。

黃敏惠指出，市府與學校從師資培力、課程補齊、硬體做了完整規劃，以實地模擬視訊同步上課，讓老師、學生熟悉如何操作線上自主學習平台，萬一停課，學習也不會中斷。

教育處指出，嘉義市十二年國民基本教育課程與教學專案辦公室網站也設置「防疫在家數位學習資源」專區，提供國中小各年級各領域線上學習課程，萬一停課也不會中斷學習，學生及家長都能安心。

另外，嘉義市家長協會理事長邵祈誠今天於市府捐贈100瓶防護潔手凝膠給嘉義市東、西區公所、戶政事務所等第一線為民服務的員工；黃敏惠感謝嘉義市家長協會的捐贈，讓第一線員工與洽公民眾獲得保障。（編輯：陳俊碩）1090319