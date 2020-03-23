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港媒：中國武漢肺炎確診至少缺4萬例 無症狀感染未列入
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屏東原鄉第1座 三地門智慧i郵箱啟用

最新更新：2020/03/23 13:26
屏東原鄉第1座智慧i郵箱23日在三地門鄉啟用，鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（右2）親自操作體驗寄郵件，直呼太方便。（三地門鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月23日
屏東原鄉第1座智慧i郵箱23日在三地門鄉啟用，鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（右2）親自操作體驗寄郵件，直呼太方便。（三地門鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東原鄉第1座智慧i郵箱今天在三地門鄉啟用，讓鄉民直呼太便利。

屏東原鄉第1座智慧i郵箱今天在三地門鄉公所旁啟用，由鄉長 Cemelesai 與屏東郵局局長梁麗妍共同主持啟用儀式， Cemelesai 照著機器螢幕指示操作，輕輕鬆鬆取件，讓他直呼實在太方便了，往後遊客可以透過i郵箱將當地買的手工藝品及名產寄送回家。

Cemelesai 表示，三地門鄉是全台灣出名觀光旅遊勝地，去年極力爭取i郵箱設置在鄉公所旁，將透過各項活動宣導，將i郵箱便利性推廣出去，促進三地門鄉的經濟。

梁麗妍表示，中華郵政從民國107年開始推廣智慧i郵箱目標是全台3000座，現在全台已有2000多座，屏東有55座，由於也要考慮到經濟效益，因此，大多設在火車站、學校機關、住戶多的大樓及市鎮中心區，偏鄉少設，三地門是目前屏東第一座設i郵箱的原鄉。

梁麗妍表示，i郵箱是24小時全年無休的自助式服務，目前還在推廣期因此常有優惠方案，最近武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，就打9折優惠，視郵件大小最便宜新台幣48元就可郵寄，而且第2天就能收到。

梁麗妍說，郵政總局目前正與電商洽談合作方案，民眾可以用比超商更便宜的價格寄郵件。

梁麗妍表示，民眾不用趕著郵局上班時間交寄包裹，取件的時候，郵局會先發出一組取件碼到收件人的手機中，收件人只要到機器前鍵入手機號碼和取件碼，就能打開置物箱取出包裹；寄件步驟也很簡單，先拿一張寄貨單，讓機器掃描上頭的條碼，然後選擇置物箱大小，將包裹放進去，最後用 icash 或悠遊卡付款就完成了。（編輯：陳俊碩）1090323

屏東原鄉第1座智慧i郵箱23日在三地門鄉啟用，由屏東郵局局長梁麗妍（右）及鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（左）主持啟用儀式。（三地門鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月23日
屏東原鄉第1座智慧i郵箱23日在三地門鄉啟用，由屏東郵局局長梁麗妍（右）及鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（左）主持啟用儀式。（三地門鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月23日
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