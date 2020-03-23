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彰縣清明防疫 納骨塔進入掃墓須造冊列管

最新更新：2020/03/23 17:40

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）武漢肺炎疫情延燒，彰縣多個鄉鎮市公告清明掃墓禁入納骨塔，彰化縣政府民政處依中央流行疫情指揮中心公布的指引，要求縣內未禁止進入納骨塔的鄉鎮市若堅持開放須造冊列管。

為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，彰化縣內包括彰化市、花壇鄉等20個鄉鎮市日前宣布，從3月底開始禁止進入納骨塔，降低群聚感染的風險。

彰化縣目前尚未公告清明禁止進入納骨塔掃墓的鄉鎮市，分別是員林市、溪湖鎮、秀水鄉、大村鄉、埤頭鄉、田尾鄉等6個鄉鎮市。

彰化縣政府民政處今天指出，根據中央流行疫情指揮中心公布的公眾集會因應指引，為避免長時間的集會活動及近距離的人潮接觸，發公文給員林市公所等6個鄉鎮市，要求民眾在清明節掃墓若要進入納骨塔，須造冊列管，且手部要消毒及配戴口罩。

另外，衛生福利部彰化醫院發出新聞稿表示，基於防疫需求，院內各單位若有1人為武漢肺炎確診病例，其他成員就要隔離，因此，醫院從上週就開始規劃分區辦公，1個單位分成2組，1組留在原辦公室，另一組則與其他單位互換辦公室，分區辦公在今天完成作業。

彰化醫院指出，院方評估若需執行隔離作業時，還有在不同單位的員工可以接手工作，才能確保醫院運作無虞，維持醫院的防疫能量。（編輯：戴光育）1090323

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