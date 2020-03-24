減少群聚 新北一家KTV配合防疫暫停營業

（中央社記者王鴻國新北24日電）在三重警方持續勸導下，位於正義北路的KTV業者決定配合政府防疫工作，今天起暫停營業，以減少封閉空間群聚感染風險，盼拋磚引玉帶動其他KTV業者跟進配合防疫。

三重警分局指出，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情日趨嚴重，KTV等場所易為群聚接觸病毒傳播處所，經三重分局分局長王文澤向業者勸說溝通後，業者決定配合政府於今天上午10時起暫停營業，未來再視疫情情況發展擇期復業。

就在業者拉下鐵門之前，這家KTV的呂姓副店長接受媒體聯訪表示，這是為了配合新北市政府防疫宣導措施，再加上三重分局不斷的柔性勸導下決定暫停營業，並作全館的消毒。

她表示，初估暫停營業1週的損失至少有新台幣200萬元以上，但重點是希望藉此拋磚引玉，讓其他的KTV業者也可以跟進，大家一起做好防疫措施。

三重分局副分局長許清事表示，很感謝這家業者能夠配合分局的勸導，雖然將造成營業上的損失，但仍願意配合防疫暫停營業，因此，警方希望其他可能有群聚情形的娛樂場所也能配合，共同為防疫把關。（編輯：李錫璋）1090324