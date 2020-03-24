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減少群聚 新北一家KTV配合防疫暫停營業

最新更新：2020/03/24 16:06
新北市三重區一家KTV業者為配合政府武漢肺炎防疫工作，減少封閉空間群聚感染風險，24日拉下鐵門貼出告示，宣布暫停營業，未來再視疫情發展擇期復業。中央社記者王鴻國攝　109年3月24日
新北市三重區一家KTV業者為配合政府武漢肺炎防疫工作，減少封閉空間群聚感染風險，24日拉下鐵門貼出告示，宣布暫停營業，未來再視疫情發展擇期復業。中央社記者王鴻國攝　109年3月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）在三重警方持續勸導下，位於正義北路的KTV業者決定配合政府防疫工作，今天起暫停營業，以減少封閉空間群聚感染風險，盼拋磚引玉帶動其他KTV業者跟進配合防疫。

三重警分局指出，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情日趨嚴重，KTV等場所易為群聚接觸病毒傳播處所，經三重分局分局長王文澤向業者勸說溝通後，業者決定配合政府於今天上午10時起暫停營業，未來再視疫情情況發展擇期復業。

就在業者拉下鐵門之前，這家KTV的呂姓副店長接受媒體聯訪表示，這是為了配合新北市政府防疫宣導措施，再加上三重分局不斷的柔性勸導下決定暫停營業，並作全館的消毒。

她表示，初估暫停營業1週的損失至少有新台幣200萬元以上，但重點是希望藉此拋磚引玉，讓其他的KTV業者也可以跟進，大家一起做好防疫措施。

三重分局副分局長許清事表示，很感謝這家業者能夠配合分局的勸導，雖然將造成營業上的損失，但仍願意配合防疫暫停營業，因此，警方希望其他可能有群聚情形的娛樂場所也能配合，共同為防疫把關。（編輯：李錫璋）1090324

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