嚴防居家檢疫趴趴走 新北：站崗與突檢兩手段

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市長侯友宜今天表示，防疫關鍵時刻不但要阻絕境外，更要管控境內。市府將採取特定行業站崗過濾消費者身分、對居家檢疫者突擊檢查的雙管齊下霹靂手段，嚴防檢疫者趴趴走。

新北市有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）居家檢疫者跑到台北市夜店跑趴，遭重罰新台幣100萬元。侯友宜今天在防疫會議後接受聯訪，被記者問到此事時表示，為何居家檢疫者仍會利用晚上或半夜跑出去，是值得檢討與思考亡羊補牢的課題。

侯友宜說，居家檢疫或居家隔離者，雖有防疫手機接電話，但體諒居家檢疫者需休息，通常半夜不太會打電話干擾人家。居家檢疫者若將檢疫手機留在家裡卻偷跑出去，很難從手機訊號判斷。

侯友宜表示，新北市居家檢疫對象全國最多，他已要求警方建檔分析檢疫對象的背景與身分，針對有趴趴走之虞者，將以電話突襲檢查，甚至親自到檢疫處所訪視，他自己也會以電話抽測查勤。

侯友宜表示，突擊檢查是彌補與輔助的手段，新北將以偵察犯罪的手法研判分析，才能有效遏止、預防趴趴走。警察站崗則比臨檢動用的人力還少。

另方面，侯友宜也要求警察擴大臨檢人潮多、封閉空間的營業場所，規勸業者管控人潮，做好防疫作為。23日晚上開始，對不配合的8處特定場所業者，已經派警察站崗過濾身分，協助管制人潮。

他說，站崗與突擊檢查，目的還是避免交叉與群聚感染，希望大家能互相包容體諒，照顧彼此的健康。若依舊趴趴走，不但重罰甚至考慮公布姓名。

侯友宜說，若現在關鍵時刻防疫作為寧可過而不要不及。若不以公權力管控，會造成醫療體系完全崩潰，並癱瘓負壓隔離病床。現在只要將破口封鎖、堵住，就不會有大規模社區感染，目前新北全力迎戰此一決定勝負最重要的關鍵。

除嚴查居家防疫趴趴走，侯友宜說，新北規劃安心旅館與防疫旅館最少2000間房。防疫旅館視需求而調控數量，提供家屬住宿的安心住宿旅館，目前有70家旅館加入。

市府觀光旅遊局表示，至24日為止，防疫旅館提供127間房申請入住，25日將有180間房加入，未來兩星期共約有413間房還會陸續加入，總計約720間防疫旅館客房數。（編輯：李錫璋）1090324