寵物貓感染武漢肺炎 陳吉仲：沒證據顯示畜傳人

比利時一隻寵物貓遭飼主傳染確診武漢肺炎。農委會主委陳吉仲說，據資料顯示，動物感染後不會傳染同類，也沒證據顯示畜傳人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者郭建伸台北30日電）比利時一隻寵物貓遭飼主傳染確診武漢肺炎，民進黨立委陳明文今天質詢時關心病毒是否會「畜傳人」。農委會主委陳吉仲說，據資料顯示，動物感染後不會傳染同類，也沒證據顯示畜傳人。

陳吉仲也說，若有寵物確診，民眾可交由農委會幫忙處理。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查農業保險法，陳吉仲今天應邀備詢。

陳明文質詢時問，香港跟比利時都有寵物狗、貓感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），台灣農民也會擔心，同樣四隻腳的動物如豬、狗、羊是否有可能同樣感染，農委會有沒有因應措施，甚至可能全面撲殺。

陳吉仲說，陳明文的想法是「超前的超前部署」，但依據目前資料顯示，貓狗感染武漢肺炎病毒後，不會繼續傳給同類，也沒有證據顯示會畜傳人。

農委會畜牧處長張經緯說，確診的香港富商因為跟寵物狗相當親密，因此狗身上驗到抗體，屬於人單向傳染給狗；比利時感染的貓也有可能是循此模式。

張經緯表示，目前沒有任何證據，動物間會互相傳染，並且還傳染給人。（編輯：黃國倫）1090330