醫院門禁再升級 6日起到台大北榮探病須預約

（中央社記者張茗喧台北1日電）武漢肺炎延燒全球，國內確診病例已突破300例。為了加強門禁，北榮、台大醫院今天相繼宣布，4月6日起全面實施探病預約制，所有探病訪客均須線上預約，未預約者不開放入院。

北榮表示，探病時間同樣維持每天一次，探病時段為下午6時至7時，每次最多2人，探病前可至「預約探病APP」或至網頁（m.vghtpe.gov.tw）上填寫個人資料、健康聲明暨旅遊史及完成預約程序，並經過中正一樓櫃台查驗身份後，才可進入病房探病，其餘民眾一律禁止入院。

台大醫院表示，探病訪客可透過線上登記（https://reg.ntuh.gov.tw/WebAdministration /VISITinfo/VISIT.aspx）當天或隔天的探病， 例如4月6日要來探病，可於4月5日0時起上網預約，進入院區時請以手機顯示預約資料，若為綠燈者只要查驗身分證件確認為本人則可快速通關；探病時段為每天上午11時30分至12時30分，每位病人以2人為限。

北榮呼籲，疫情期間非必要，盡可能避免到醫院探病，或可利用手機與住院病人視訊，不僅方便、即時且不受時空限制，更重要的是可讓病人、訪客、醫護人員都安心更安全，守護全民健康。（編輯：吳協昌）1090401