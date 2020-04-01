民生防疫物資充足供應 連假期間生產不斷電

（中央社記者吳柏緯台北1日電）確保連假期間民生物資不缺貨，經濟部已協調衛生紙、泡麵與罐頭業者加大產能。同時盤點麵粉與沙拉油等物資存量，確保無虞。至於口罩產能，經濟部透露，連假後將挑戰日產1500萬片。

清明連假即將到來，為了確保假期間，民眾都能購買到適量的民生物資，經濟部近日持續與業者開會商討對策，同時盤點產能、存貨。

經濟部長沈榮津稍早透過臉書貼文宣布，連假期間，相關的民生物資供需及價格穩定，請民眾不用擔心。

沈榮津指出，經濟部持續確認主要民生物資的供需及價格，目前衛生紙、泡麵、罐頭產能加大，市場供應無虞。麵粉有將近6個月使用存量、沙拉油有4.5個月使用存量，民眾可以安心。

沈榮津特別感謝衛生紙廠商配合政府政策，在連假期間仍會繼續趕工，24小時生產，物流持續配送，「產多少就出多少」。

至於防疫物資，口罩日產能已經突破1300萬片。連假時，經濟部會協調廠商輪班生產，維持產能水準。連假結束後，更要挑戰日產1500萬片的目標。防護衣跟隔離衣，則會配合指揮中心的需求持續生產，達到法定安全存量的2倍。

沈榮津也強調，能有這樣的結果，感謝產業支持，國軍支援，更要謝謝所有連假期間持續工作，確保物資供應穩定的朋友。（編輯：鄭雪文）1090401