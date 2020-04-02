配合社交距離規範 KTV咖啡廳控制入場人數

（中央社記者韓婷婷台北2日電）因應最新社交距離規定，包括咖啡廳、KTV等業者均緊急擬訂新措施，KTV業者以包廂空間及沙發長度換算可容納人數，咖啡廳業者則拉大桌椅間隔及人數控管因應。

疫情嚴峻，為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心昨天公布「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，包括聚餐、唱KTV等近距離接觸形式應有所調整。

對於新的防疫措施，好樂迪營運長李天行表示，目前還在討論，初步方案會以包廂空間及沙發長度換算每人間隔1.5公尺的距離下，可容納的人數，進行控管，同時提醒客人在消費過程中盡量維持標準距離。

李天行指出，目前包廂的空間都還足夠進行社交距離間隔，在人數控管下，粗估每個包廂的人數將減半。

受到疫情影響，民眾大多減少外出及聚會，KTV業績也受到相當的衝擊，李天行感嘆真的很辛苦，業績平均掉了3至4成；不過為了員工生計，還是得撐下去，暫時沒有停業的計劃，不過會依不同分店狀況進行調整，例如延後開門、提早打烊縮短營業時間，在非營業時間加強環境清潔的工作。

連鎖咖啡店星巴克及路易莎也在第一時間做出因應；路易莎表示，昨天就在店門口貼出告示，除了將桌子距離拉大到間隔1.5公尺，也採取同一桌子撤掉部份椅子的方式拉大彼此空間，避免直接面對面，同時要求客戶在非用餐時或用餐完畢時全程配戴口罩；另外無論空間再大每家店控制在100人以內。

星巴克也指出，配合政府保持社交距離政策，已依各門市情況規劃室內外適當距離、排隊動線及調整座位間隔。（編輯：鄭雪文）1090402