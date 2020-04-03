台南清明連假遊客多 民宿飯店住宿率8成

台南市政府觀光旅遊局3日統計，清明連假首日，台南許多景點湧進數千人次遊客，大型飯店及民宿也有8成的住宿率。（台南市政府觀光旅遊局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年4月3日

（中央社記者張榮祥台南3日電）武漢肺炎疫情仍蔓延，台南知名景點卻有不少人潮，台南市政府觀光旅遊局今天統計，清明連假首日，台南許多景點各湧進數千人次遊客，大型飯店及民宿也有8成住宿率。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南多處景點配合台灣國際蘭展撤展後遍地開花，因近日水氣豐沛，蘭花花況相當不錯，不少民眾專程賞蘭，虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區，清明連假首日湧入逾6000人次。

台南山線地區天氣涼爽，適合泡溫泉，白河關子嶺風景區連假吸引3000多人次上山泡湯及吃甕仔雞；山上花園水道博物館、左鎮化石園區及大內走馬瀨農場等景點，也共湧入逾6000人次遊客。

台南濱海地區的北門遊客中心及井仔腳鹽田，吸引近3000人次到訪，七股鹽山、台灣鹽博物館及旅遊中心也有近3000人次遊客，台江國家公園管理處台江學園則湧進逾3200人次遊客。

今年3月7日才開幕啟用的中西區河樂廣場，因屬戶外開放廣場，有水景又可戲水，成功帶動海安路及正興國華商圈人潮往台南運河周邊移動。

另外，安平漁人碼頭、觀夕平台、德陽艦、1661台灣船園區及港濱歷史公園等戶外型景點，也有不少遊客逗留。學甲頑皮世界野生動物園及柳營尖山埤江南渡假村，則有近3000人次遊客造訪。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南防疫做得好，歡迎各地遊客利用清明連假到台南郊遊踏青、賞花泡湯及散步健行，不只紓壓放鬆，又可增強免疫力。（編輯：謝雅竹）1090403