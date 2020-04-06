要學校蒐集師生旅遊史 教長：提醒掌握健康狀況

（中央社記者許秩維台北6日電）教育部國民及學前教育署昨天通報各級學校，提醒量測體溫，蒐集連假出遊等活動軌跡。教育部長潘文忠今天表示，主要是提醒學校瞭解和掌握師生健康狀況。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，立法院教育及文化委員會今天審查教育部公務預算解凍案，多名立委關注校園防疫議題。

台灣民眾黨立法委員高虹安質詢時表示，國教署昨天發通報給高中以下學校，師生返校後要蒐集旅遊、聚會等活動軌跡與健康紀錄，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定辦理，讓許多老師擔心如果問不到會被懲處。

教育部長潘文忠表示，昨天國教署通報主要用意是提醒各級學校要瞭解和掌握師生身體狀況，並請老師關心學生健康，用詞部分會請國教署調整。

民主進步黨立法委員黃國書指出，現在已有大學傳出確診，指揮中心也公布社交距離指引，但學生宿舍通常每間會有6至8人，如何維持社交距離，例如台師大近期改遠距教學，住宿生是否仍繼續待在宿舍遠距上課，希望教育部也能針對住宿生提出防疫方案。

中國國民黨立法委員林奕華、萬美玲、民進黨立委張廖萬堅等人則關心國中會考、四技二專統測和大學個人申請第二階段甄試的防疫措施。

潘文忠指出，由於疫情持續變化，教育部也跟中央流行疫情指揮中心持續討論考試配套，並安排備用試場，考場相關配套防疫措施，教育部預計4月中公布；大學甄試部分，也提醒學校拉大距離，由於各校考生人數和甄試時間都有差異，是否開放家長陪考等細節由各校系決定。（編輯：李錫璋）1090406