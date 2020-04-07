JK羅琳稱靠呼吸法自癒肺炎 張上淳：無醫學依據

作家JK羅琳稱曾出現武漢肺炎症狀，經醫師建議的呼吸法已痊癒。（圖取自facebook.com/JKRowling）

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北7日電）作家JK羅琳稱曾出現武漢肺炎症狀，經醫師建議的呼吸法已痊癒；中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，醫學上無依據，但據觀察，很多輕症患者可自行康復。

媒體報導，「哈利波特」（Harry Potter）作者JK羅琳（J.K. Rowling）自稱雖未檢測，但出現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）所有臨床症狀，幸經醫師推薦「呼吸法」後，2週內自癒成功。

張上淳今天於指揮中心舉行的記者會受訪表示，JK羅琳沒經檢測，就不能確定染疫，至於呼吸法是否有助於康復，醫學上也沒特別依據。

張上淳說，觀察國內確診者情況，的確很多輕症病患症狀很快就消失、狀況也良好，只是在等檢測陰性後才能回家。醫療量能不足的國家正是病人太多，才讓輕症者居家隔離，有人就在家康復。

指揮中心指揮官陳時中表示，遵從科學最有保障。從科學態度，假定治癒率8成，坊間一些療法可能僅1％、2％效果，「到底是要掌握8成還是那個1％？」不要嘗試其他方法而喪失有科學原理保障。（編輯：李明宗）1090407