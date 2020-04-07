善存加入國家隊 首家異業公司投入醫用口罩生產

善存科技股份有限公司為台灣首家異業自行投資生產醫用口罩的公司，桃園市長鄭文燦（前中）7日前往參訪，肯定他們實踐企業社會責任，與政府通力合作防疫。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年4月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）善存科技股份有限公司日前投資相關設備，成為台灣首家異業自行投資生產醫用口罩的公司，桃園市長鄭文燦今天前往參訪，並接受公司捐贈試生產的口罩2萬片，也感謝企業的付出。

鄭文燦表示，善存科技主要生產預錄式光碟片及不織布光碟包裝袋，看似與防疫物資無關，但公司發現生產不織布光碟包裝袋的設備及材料與醫用口罩類似，因此董事長阮登發今年2月指示公司成立口罩生產工作小組，並投資相關設備，成為台灣第一家異業自行投資口罩生產相關設備。

鄭文燦指出，善存科技在市府的協助下取得醫療器材許可證後，正式獲得國家徵用，投入生產防疫物資，公司規劃在4月增設第2條醫用口罩生產線，平均每條生產線單日可生產10萬片口罩。

鄭文燦表示，善存科技後續還將增設3D醫用口罩及N95等級醫療口罩的生產線，未來8條生產線全數建置完成後，預估每日最高可生產約65萬片醫用口罩，讓國內防疫物資更充足。

鄭文燦說，政府在國內口罩產能行有餘力下，進一步捐贈給需要的國家，獲得國際迴響及信任，代表台灣在照顧自己之餘也能為世界做出貢獻。

他認為，台灣防疫的成功是來自政府、企業及人民通力合作的成果，成為全球防疫的典範，不但提高國人自信，也提高對國家的認同感，以及台灣在國際舞台的能見度。

阮登發表示，公司能被徵用、加入口罩國家隊陣容，是十分榮幸的事，感謝市府協助公司獲得醫用口罩製造許可證的核發，未來也會持續善盡企業的社會責任，跟隨政府的防疫腳步，也期待疫情可以早日過去。（編輯：陳俊碩）1090407