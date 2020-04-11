侯友宜：夜市攤商消費者不戴口罩將會遭處罰

新北市長侯友宜（中）11日主持嚴重特殊傳染性肺炎疫情第39次應變會議時表示，即日起市場攤商與夜市消費者若未戴口罩，將會依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。中央社記者黃旭昇新北攝 109年4月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市長侯友宜今天表示，公告即日起，市場攤商與夜市的消費者，若不戴口罩消費，將會遭到處罰新台幣3000元至1萬5000元，會依據中央的公告要求，由勸導轉為稽查與處罰。

新北市嚴重特殊傳染性肺炎疫情39次應變會議，今天在市府災害應變中心舉行，由市長侯友宜主持會議，他強調，早就人流管制等超前部署，並檢討防疫作為。

侯友宜說，人流管制方面，包括觀光景點與寺廟、夜市等，中央管控愈來愈嚴格，其實，新北早就管控人流，早就停止公有封閉型場館營運。

對警察局長陳檡文表示新北沒有酒店與舞廳，茶室等很難以定義；侯友宜要求針對小型舞場、視聽KTV業者，一樣要管控人潮，嚴加查察防疫作為，勸導歇業。

侯友宜表示，除早已規定夜市攤商強制戴口罩，今天起對消費者將由勸導轉為稽查與處罰，強制執行消費者必須戴口罩，他將隨時抽查實施情形，也要觀察執行的現場實際狀況，先規勸才會有處罰的最後手段。

衛生局長陳潤秋報告，新北市連續3天沒有確診病例，但社區監控疫情管制人數居高不下，將繼續注意疫情發展。攤商與消費民眾經中央公告後，都必須依照要求戴上口罩，若未遵守將會依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。

民政局長柯慶忠表示，寺廟的人流管制無論是取消宮廟共餐、管制人流、取消大型遶境，限制教會聚會人數等措施，早在2個月前就已經在做。

觀光旅遊局長張其強說，觀光風景特定區的總量管制，將採取監控與分流機制，已經從宣導階段進入禁止階段，法令上也都完備。民眾可以透過手機線上觀察風景區的即時人流狀況。

教育局長張明文表示，後續防疫作為將與2800家的補習班與課後照顧中心等，監控落實1個半月的健康安全防護。（編輯：李錫璋）1090411