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嘉義鳳梨因疫情大陸訂單大減 轉銷日本市場

最新更新：2020/04/18 18:46
嘉義縣政府輔導打貓果菜生產合作社讓鳳梨順利外銷日本，18日首批裝櫃6.7公噸鳳梨，嘉義縣長翁章梁（左5）到場見證。中央社記者黃國芳攝　109年4月18日
嘉義縣政府輔導打貓果菜生產合作社讓鳳梨順利外銷日本，18日首批裝櫃6.7公噸鳳梨，嘉義縣長翁章梁（左5）到場見證。中央社記者黃國芳攝　109年4月18日

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義鳳梨正值產期，因武漢肺炎疫情衝擊，大陸訂單大減，嘉義縣政府輔導打貓果菜生產合作社順利外銷日本，今天首批裝櫃6.7公噸鳳梨，日本大阪多家超市將可採購到嘉義鳳梨。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義鳳梨產季為4至6月，過去鳳梨主要通路為中國大陸，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，通路受阻，因此，縣府輔導民雄鄉打貓果菜生產合作社與大日成功青果有限公司洽談合作外銷日本。

翁章梁指出，打貓果菜生產合作社外銷日本的鳳梨今天裝櫃，很開心能透過貿易商打通日本通路，讓日本消費者也能吃到台灣優質的鳳梨。

翁章梁說，縣府推出多項措施輔導鳳梨農民紓困，內銷部分，將於4月25日、26日在台北希望廣場假日農夫市集辦理鳳梨產業推廣活動。

此外，4月28日到5月11日將與超市合作推出嘉義物產週，另因應網路宅經濟興起，縣府也協助鳳梨農民媒合網購平台，民眾可透過網路訂購；外銷部分，將持續輔導業者拓展海外市場。

嘉義縣土壤屬於偏酸性紅土，嘉南平原因北回歸線經過，特有的氣候條件，最適合鳳梨的生長，因此嘉義鳳梨產量也逐年增加，種植面積1513公頃，年產量約5.4萬公噸，主要產地以民雄鄉、大林鎮、新港鄉、中埔鄉為主。

嘉義縣政府指出，嘉義鳳梨去年外銷數量達2500公噸，今年截至目前外銷量約100公噸，嘉義鳳梨剛進入產季，就轉銷日本市場，預期未來外銷市場可再創佳績。（編輯：陳俊碩）1090418

嘉義縣長翁章梁（左3）18日指出，打貓果菜生產合作社外銷日本的鳳梨今天裝櫃，很開心能透過貿易商打通日本通路，讓日本消費者也能吃到台灣優質的鳳梨，縣府也將積極推廣內銷市場。中央社記者黃國芳攝　109年4月18日
嘉義縣長翁章梁（左3）18日指出，打貓果菜生產合作社外銷日本的鳳梨今天裝櫃，很開心能透過貿易商打通日本通路，讓日本消費者也能吃到台灣優質的鳳梨，縣府也將積極推廣內銷市場。中央社記者黃國芳攝　109年4月18日
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