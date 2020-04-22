柯文哲將做封城演練 陳時中：超前部署有必要

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北22日電）台北市長柯文哲下週將做封城的桌上演習。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，他明白地方政府希望保護居民的心情，也認為超前部署有必要，將彙整注意事項給地方參考。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，台北市長柯文哲表示，約2週前就已陸續跟消防署協商、安排封城前置作業等，下週先桌上演習，也需要跟中央協調。

陳時中今天下午在記者會中表示，有些地方政府希望保護居民，因此訂定相關作為，但他認為這些事情要根據科學基礎，加上現在還有敦睦艦隊疫情，希望現階段先把社區守好，台灣已有10天沒有出現本土個案，如何守好接觸者這道防線是重點。

談到封城，陳時中坦言「距離有點遠」，但相關準備跟超前部署是必要的，因此指揮中心也訂有3階段措施，這兩天將彙整要注意的事，交給地方參考，有任何狀況也可跟中央討論。

此外，外界關心五一連假是否實施禁足令。陳時中說，當然是有可能，但會根據情況來調整，在勸導期、警戒期、管制期3階段當中，其中管制期就是屬於封城的狀態，目前還處於勸導期和警戒期的過渡時期，呼籲各界整備要做好，但沒必要過度恐慌。（編輯：張芷瑄）1090422