瞄準宅經濟 電信業開打眼球戰

（中央社記者江明晏台北22日電）「宅在家」救世趨勢抬頭，電信業者觀察到影音付費用戶成長、4K電影觀看次數提高，電信業也積極推出相關方案，網羅相關眼球商機。

疫情衝擊，「宅在家」成為救世大計，根據資策會的觀察指出，包括居家娛樂、遠距教學等防疫商機皆十分可觀，尤其「零接觸商機」將持續帶動相關服務與需求，後勢持續看漲。

遠傳電信家用上網服務「遠傳大無線」推出優惠方案，可搭配OVO電視盒和遠傳friDay影音，打造居家電影院。

OVO電視盒發現自今年1至3月以來消費者訂閱率持續提升，付費訂閱數成長27%。遠傳friDay影音的統計同樣顯示2020年第一季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成。

吸引宅經濟眼球商機，台灣大旗下myVideo與金鐘影集製作團隊大慕影藝合作的劇集「做工的人」，進駐大型工地實景拍攝，將於5月10日全台4K首播。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，myVideo於去年率本土OTT影音業者之先，推出「4K電影專區」，同時提供4K與HD版本的電影，4K專區上線短短一週，4K版電影的觀看次數就高出HD版的兩成之多，顯見用戶對影片畫質的高要求。

「做工的人」全劇共6集，改編自作家林立青同名暢銷書。大慕影藝金鐘製作人林昱伶則表示，「做工的人」全片85%是台語發音，能以台灣工人題材走向國際，覺得對全體工作人員來說是非常大的激勵，也期待透過myVideo，讓更多觀眾能看到屬於台灣的原創內容。

疫情期間，民眾減少外出，閱讀電子書成為防疫期間的休閒樂趣之一，為鼓勵民眾一起體驗數位閱讀的樂趣，中華電信同步於4月23日「世界閱讀日」，開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞的月讀包。

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