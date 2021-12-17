觀光局邀越南民眾規劃遊台灣 馬祖慢旅行獲首獎

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越南河內市民阮成興（圖）先前在旅行社服務，憑藉對旅遊市場的了解與資料蒐集的能力規劃了「馬祖慢旅行」，贏得交通部觀光局台灣遊程設計比賽首獎。（阮成興提供）中央社記者陳家倫河內傳真 110年12月17日

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（中央社記者陳家倫河內17日專電）越南民眾阮成興參加交通部觀光局舉辦的台灣遊程設計比賽並奪下首獎。阮成興表示，對台灣的離島很有興趣，因而規劃了「馬祖慢旅行」行程，疫情後會馬上帶著好友同遊。

越南去年3月為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉國境，迄今已經快滿2年，期間越南本土疫情也起伏不定，使得越南民眾不僅無法出國旅遊，連越南的國旅市場都受到重挫。

為滿足越南民眾想玩的渴望，交通部觀光局與越南9家航空公司及多家旅行社合辦「Booking Your Next Trip–台灣遊程設計比賽」，邀請越南民眾發揮創意，設計國境開放後自己夢想中的台灣行程。

經觀光局駐胡志明市辦事處初選及逾千名網友票選，河內市民阮成興（Nguyen Thanh Hung）所設計的4天3夜「台灣慢旅行-馬祖」獲首獎，行程景點除了北海坑道、媽祖巨神像及藍眼淚，更有東莒燈塔及北竿傳統聚落。

獲頒首獎的阮成興今天接受中央社訪問時連說3次「非常意外」。即使他沒去過台灣，但因為先前在旅行社工作，對旅遊資料蒐集很有一套，加上身邊也有赴台留學的朋友常向他推薦台灣，讓他對台灣是「既熟悉又陌生」。

阮成興表示，知道台灣有些小島，所以好奇去了解，進而發現馬祖有藍眼淚與不少獨特建築，到此一遊應該是很輕鬆的，非常適合慢旅行，因此想推薦給大家。疫情後會立刻與朋友一起去馬祖玩。

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交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅指出，這次活動總計吸引近百件設計作品參賽，除馬祖外，還有參賽者規劃玉山宿營及花東自駕遊等行程，獲首獎的參賽者可免費攜伴同行前往體驗自己所設計的行程。

周欣毅說，隨著全球疫苗覆蓋率提高，各國逐漸鬆綁入境管制，越南政府預估2022年第2季開放國際旅遊，觀光局將針對重新開放後的台灣旅遊市場在越南宣傳，逐步引導台灣疫後樂活主題新產品。（編輯：黃自強）1101217