先天失明李森光教視障生 獲寶佳教育大愛獎

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黃昆輝教授教育基金會18日在台北舉辦寶佳教育大愛獎贈獎典禮，共有11名教師獲獎。台北市啟明學校教師李森光（右3）天生失明，擁有20年教學資歷，以豐富的人生經驗教導視障學生。中央社記者陳至中台北攝 110年12月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台北市啟明學校教師李森光先天失明，20年來致力撕下「盲老師」標籤，以實力化解家長的疑慮，自信比明眼者更瞭解視障學生，今天獲贈「2021寶佳教育大愛獎」。

黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦寶佳教育大愛獎贈獎典禮，共有11名教師獲獎，前教育部長吳清基出席頒獎。往年這個獎項多頒給輔導教師、特殊教育工作者，今年則有教官、教師助理員、巡迴輔導教師獲獎，更為多元。

目前任職於台北市啟明學校的李森光，擁有20年教學資歷，他先天全盲，學習和生活經歷許多挑戰，但這些困難都成為他教學的養分。

李森光自信比明眼教師更瞭解視障學生，但仍遭到許多家長懷疑，曾有名人家長表態不想要自己兒子給「盲老師」教；即便願意，只要有一點缺失，就會輕易被貼上視障標籤，掩蓋住所有的優點。

面對挫折，李森光用實力克服，曾有學生不敢帶手杖出門，深怕別人嘲笑，李森光諄諄教誨手杖是視障者牢靠的夥伴、視力的延伸，別人嘲笑是因為不瞭解。他更親自帶學生搭捷運、教導如何走回家，讓學生與手杖「和解」，也讓一旁的家長學會「放手」。

任教於台北市景文高中的吳麗明，畢業於台大外文系，因為兒子是聽障，毅然辭去高薪工作，專心陪伴孩子成長，後來更從「田野派」走入「學院派」，考取特教學分班、研究所，取得正式特教師資格，進而投入教職。

吳麗明重視個別學生的需求，病弱學生無法坐滿8小時，情緒障礙學生難以穩定入班，因此她推動「彈性上學」策略，說服學校給學生更多的彈性和配套，大幅提高效率。她堅信用愛關懷、培養優勢能力，以及提供舞台，讓學生有成功的經驗，就能讓每一名孩子發光發熱。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，從得獎人的故事中，可以看到除了教師的愛與努力，還需要家長、社會的合作，才能順利地協助學生成長。他呼籲各界多多給予支援，不要讓教師「太孤單」。

前教育部長吳清基表示，寶佳教育大愛獎堪稱是民間師鐸獎，從11名得獎者身上看到，教師們燃燒自己，幫孩子找到正向能量和自我實現的價值。（編輯：陳政偉）1101218