111年起高中以下教師入校 應完整接種或快篩陰性

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（中央社記者許秩維台北19日電）教育部近日修訂高中以下學校及幼兒園防疫管理指引，明年起學校人員要入校服務，應完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14天，未完整接種者，應提供快篩或PCR陰性證明。

教育部日前發函給高中以下學校和幼兒園，提醒民國111年1月1日起，學校工作人員服務條件應符合接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2劑疫苗且滿14天的規定，如新進人員未完整接種2劑疫苗或完整接種疫苗未滿14天，應提供自費3天內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

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教育部也請高中以下學校及幼兒園調查人員接種COVID-19疫苗的情形，登錄於名冊並適時更新備查，各學校主管機關可採書面抽查或實地查驗；為鼓勵學校工作人員盡快完成2劑疫苗接種，建議可將人員接種情形張貼於門口公告。

若學校工作人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明；但於首次服務前，仍應提供自費3天內PCR檢測陰性證明，並應於解除隔離滿3個月後，盡速完整接種疫苗。（編輯：張雅淨）1101219