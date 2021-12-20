白先勇獲頒清華大學榮譽講座

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）國立清華大學今天頒授知名作家白先勇「清華大學榮譽講座」，表彰他對經典文學與崑曲藝術推廣的卓越貢獻，也感謝他為清華學子挹注濃厚的人文關懷與素養。

清華大學今天舉辦「白先勇清華榮譽講座」頒贈典禮。校長賀陳弘透過新聞稿表示，白先勇是一位影響深遠的文學家，甚至是描述這個世代的一種方式，他的許多著作影響整個世代。

賀陳弘指出，清華大學致力於培養具備學養的未來領導人，除了3名諾貝爾獎校友所代表的科學教育，也包括校友胡適和中文系教授朱自清所代表的文學教育。

白先勇致詞時表示，清華大學雖以理工為重，但人文教育特別重要，首先要了解人的需要、人的渴求、人的希望，才能將科技發展推向更高的境界。

白先勇也說，他在清華大學開設的文學講座，也有來自新竹中學、新竹女中的學生來聽講，讓中學生接觸親近經典文學，十分有意義。

清大提供新聞稿表示，在台積電文教基金會贊助，清華大學通識中心、中文系及語文中心共同籌劃下，白先勇從去年開始在清華開設為期3年的「白先勇清華文學講座」，深化青年學子對中華文化與世界經典文學的滋養。（編輯：方沛清）1101220