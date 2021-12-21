大同大學水痘群聚增至12例 22日大規模消毒

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（中央社記者許秩維台北21日電）大同大學水痘群聚感染昨晚再新增2案例，截至今天中午已累計12例。大同大學也請確診水痘學生居家或在獨立宿舍房間隔離，預計22日進行校園大規模消毒。

大同大學電機工程系主任楊祝壽今天接受中央社記者訪問時表示，上週五（17日）有學生因皮膚起紅疹而就醫，得知確診水痘就回報系上，之後陸續有學生回報，昨天白天原本累計10例水痘確診，昨晚又接獲新增2案例，目前累計12例，其中11人是電機系學生。

楊祝壽提到，學校已請感染水痘學生先居家隔離，住宿生則安排到單人宿舍房間，並請感染水痘學生暫時不要到校，直到所有病徵消失且水痘變乾結痂，不具傳染力時，再返校上課。

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大同大學校方也安排22日進行大消毒，清潔消毒範圍包括德惠大樓、新德惠大樓、挺生大樓、室內體育館及學生餐廳等；校方也請感染水痘的學生不到校，在家休養及隔離，其他學生若出現輕微發燒、紅疹或身體不適，應盡快就醫並向師長通報。

楊祝壽指出，感染水痘的學生將透過遠距上課，不影響受教權益，由於離期末考還有1個月時間，因此暫時還未考慮變動，這兩週將持續觀察水痘群聚狀況。（編輯：張雅淨）1101221