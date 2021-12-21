陽明交大推3D建模開放式課程 打造情境式學習

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（中央社記者許秩維台北21日電）陽明交大透過產學合作，開發「基礎設計建模與實作」開放式教學課程，打造情境式學習環境，帶領學生從新手村進入3D建模世界，還能客製化學習模式。

陽明交通大學與Autodesk新聞稿指出，陽明交大創創工坊與Autodesk軟體公司於2021年春季共同開發「數位製造基礎設計建模與實作」實體課程，讓學生學習3D建模設計，並結合3D列印，將電腦中的數位模型製成實際原型作品，如個人化滑鼠、防疫小物等作品。

課程也運用Fusion 360平台，整合工業設計、機構設計、數位製造等3D建模軟體，不僅可跨裝置進行設計與模擬，更可透過雲端運算與雲端協作，大幅降低學生個人電腦的性能需求並加速設計效率，並透過雲端協作機制，讓師生得以共享建模檔案。

陽明交大表示，在實體課程結束後，為推廣跨領域、動手實作、專案導向的課程理念，同時結合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情掀起的數位學習浪潮，雙方希望透過開放式課程平台，引領更多師生將3D設計融入生活。

陽明交大創創工坊助理教授曾聖凱與Autodesk著手重新開發課程，打造以角色扮演情境學習為基礎的「基礎設計建模與實作—自造者大冒險」開放式課程，以動態圖像帶領學生從新手村進入3D建模世界，透過不同的3D建模指令，打造武器、藥水瓶等遊戲物件，進而達到3D建模學習的成效。

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另外，課程也提供線上隨選方式，學生可依據自己的學習需求，客製化量身打造專屬學習模式，老師更可以運用這套線上課程，搭配不同的專業領域、實體課程，打造混成或翻轉教學模式，為教學開啟更多可能。

陽明交大提到，此課程目前已在陽明交大開放式課程網站及NYCU OCW YouTube頻道上線第1個「創建模型」課程模組，後續預計每2週上線1個新單元，預計2022年3月上線所有課程，讓對3D建模有興趣的人，都可免費享有這個有趣、實用、高品質的學習資源。（編輯：張芷瑄）1101221