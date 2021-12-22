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禁用保麗龍杯111年7月上路 全聯、家樂福不受影響

2021/12/22 18:22（12/22 18:39 更新）
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明年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯；全聯、家樂福早已超前部署，商品幾乎都沒有使用保麗龍材質作為包裝。（中央社檔案照片）
明年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯；全聯、家樂福早已超前部署，商品幾乎都沒有使用保麗龍材質作為包裝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北22日電）環保署今天發布規範草案，明年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯；全聯、家樂福早已超前部署，商品幾乎都沒有使用保麗龍材質作為包裝，也持續和廠商溝通如何減少不易回收的包裝，落實減塑行動。

家樂福今天受訪時表示，近年幾乎都沒有使用保麗龍材質包裝，已改用PLA、PP等環保、易回收材質，用於肉品、魚類等生鮮包裝，僅剩極為少數的進口水果包裝，例如日本蘋果對溫度要求較高、藍莓因易碰撞壓碎，或者魚貨運送過程中需要保麗龍。

家樂福指出，持續努力和廠商溝通，看能否減少無法或不易回收的包裝，連最受歡迎的過年日本進口原封箱蘋果禮盒，儘管去年因改成紙盒包裝業績稍受影響，今年仍決定繼續使用紙箱。

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全聯同樣表示，大部分都是使用PET與PLA等政府規定的回收材質，近年也積極投入減塑行動，在一次性購物袋方面，除了尋求減量，也希望讓購物袋更輕薄化，5年間透過機制和宣導，一次性購物袋的使用減量約6成。

全聯指出，台北與高雄部分門市也設置「環保袋租借機」與「寶特瓶回收機」，鼓勵民眾使用，響應環保減塑；全聯更將塑料循環使用，例如生鮮廠區的配送籃報廢後，皆會通過生產廠商回收分解後、再重新利用，發揮最大價值。（編輯：林興盟）1101222

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