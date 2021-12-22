公雞「陳芝麻」超受寵 逛漢神百貨冬天穿毛衣

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東新園鄉有1隻2歲公雞，飼主陳姓一家將牠取名「陳芝麻」，當作小兒子養育，逛漢神百貨、冬天穿毛衣、晚上陪姐姐睡覺，2年來，牠在滿滿的愛中，從小雞成長到長出雞冠。

「陳芝麻」穿著水藍色毛衣背心，一對翅膀穿出袖外，牠很習慣這件包覆牠讓他溫暖的背心，因為顏色是牠自己挑的，陳媽媽曾惠卿接受媒體聯訪說，原本要給牠穿紅色毛衣，但牠不從，跑著讓他們追，換了這件水藍色後，牠就乖乖地穿上。

陳媽媽把「陳芝麻」從寵物娃娃車裡抱起來，「陳芝麻」就像人類寶寶般靜靜地將頭倚在陳媽媽肩膀上，享受這樣的擁抱，不再「咯咯咯」地叫，當陳媽媽跟牠說話時，牠就「咯咯咯」地回應。

說起「陳芝麻」來到開雜貨店的陳家，陳媽媽說，2年前有朋友將10隻小雞裝在箱子裡來到她店裡，問她要不要養，她手伸進箱裡，一隻全身黑溜溜的小雞跳到她手上，於是她決定養這隻雞。

陳家人後來才知道，整箱小雞只有牠是公的，因為全身一團黑像芝麻，家人將牠取名「陳芝麻」，成為陳家的「小兒子」。

陳媽媽表示，「陳芝麻」會撒嬌也會賭氣，一次鄰居機車店老闆故意踩牠的腳，牠就以牙還牙踩回去，學習力很強，在家人教導下，牠也會張開翅膀和人握手、睡覺時享受陳媽媽唱的搖籃曲。

「陳芝麻」也會執行當家人的義務，會在店門口等姐姐放學，但不會走出店外。陳媽媽說，牠如果走出去就會被打屁股；若姐姐回來晚了，牠還會賭氣不理。

陳媽媽親了親「陳芝麻」，剝了一塊小蛋糕餵牠後說，前陣子陳芝麻喜歡吃饅頭，最近喜歡吃蛋糕，她把「陳芝麻」當成小兒子一樣，吃東西一定分享。幫牠洗澡時，細心地用吹風機，吹乾牠的羽毛。

陳媽媽表示，「陳芝麻」不像一般公雞用啼叫叫人們起床，但牠會用嘴啄床舖敲出聲音，如果有人賴床，牠就不客氣的啄身體，把家人叫醒。

鄰居都知道陳家有隻超逗趣寵物雞，到雜貨店買東西時也愛跟牠玩。有一次，2名環島的女生來到新園，聽到「陳芝麻」這號寵物雞，專程找到店裡和牠玩，一玩竟玩到捨不得離開。

惹人寵愛的「陳芝麻」肯定不會被用來燉雞湯進補，陳媽媽說，獸醫告訴她，雞可以活7年，他們會養到「陳芝麻」壽終正寢。（編輯：郭諭儒）1101222

屏東新園一戶陳姓人家養了一隻寵物公雞「陳芝麻」，備受家人寵愛，陳媽媽更是把「陳芝麻」當成小兒子般呵護。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月22日