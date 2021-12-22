林試所活化廢棄鳳梨葉 製成懷舊感十足黑白相紙

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農委會林業試驗所22日發表鳳梨紙研發成果，不僅可製成更勝乾隆專用的書畫紙，做成黑白相紙除保存久，還有懷舊滄桑美感。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）林試所今天發表鳳梨紙研發成果，不僅可製成更勝乾隆專用的書畫紙，做成黑白相紙保存久，有懷舊滄桑美感，有利全台每年67萬多公噸廢棄鳳梨葉再利用，下回將挑戰香蕉纖維運用。

農委會啟動循環農業技術研發，林業試驗所今天召開「循環加值，國畫大師張大千專用的鳳梨宣再活化」記者會，做出以上發布。另24日到明年3月底，將在林試所林業技術服務大樓1樓舉辦「紙愛黑白－紙與銀鹽乳劑的邂逅展」，結合攝影專業，呈現以不同木竹材製作的手工紙張研究成果。

影片來源：中央社生活組

林業試驗所所長曾彥學說，農業廢棄物的加值、再利用，是農委會當前重要任務之一，林試所將廢棄資材鳳梨葉，利用創新技術變成紙張，發現製成相片的效果特別好，做成黑白相紙的保存有永久性、質感優，可讓台灣的鳳梨葉再利用，下回將發表香蕉纖維的利用。

林業試驗所木材纖維組助理研究員徐健國說，鳳梨可採2次，之後要砍掉，因此產生廢棄鳳梨葉，全球每年有7600萬公噸之多，多數以掩埋或燃燒處理，會產生碳排問題，台灣種植鳳梨約9402公頃、年產量約48.8萬公噸，也產生67.6萬公噸鳳梨葉。

徐健國說，農委會希望推動淨零碳排，鳳梨葉即可拿來再利用，因為纖維細，做出來的紙張又白，且紙張壽命長，紙張強度並跟年輕人的心臟一樣強，這樣的鳳梨紙，可說是又好、又細、又白。

他說明，做研究時先將鳳梨纖維取出來，把葉肉打掉，洗後再曝曬，之後再蒸煮才能解纖，作為製作紙張運用，目前市面上看到大部分是書畫紙，也有研究水果套袋，還有台灣有紙業界用特殊處理，包裝普洱茶，讓茶葉生意賣出上億元商機；現在做成黑白相紙，紙面光滑、影像細緻處可呈現出來，還有懷舊滄桑的美感。

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關於鳳梨宣、鳳梨紙的研究，徐健國補充，中興大學名譽教授張豐吉曾投入鳳梨葉製作宣紙研究3年，製作出鳳梨宣，讓注重用紙的國畫大師張大千當時願以每張1美元購買，不過張豐吉只象徵性收了新台幣4元，張大千訂了很多，他的友人也使用，並評價更勝清朝乾隆皇帝專用紙。

他並說，鳳梨宣纖維質密，吸水慢、好控制，也因此讓色彩飽和度減弱，以及紙張不適合捲收、會翹，所以纖維的孔隙密度需要再研究，而約10年前，張豐吉把鳳梨宣的技術給紙廠，可惜可能因為國內市場不夠大，相關技術未進一步研究，林試所有意進一步研究。（編輯：張芷瑄）1101222