東部快鐵計畫核定後12年完工 經費1083億元

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（中央社記者余曉涵台北23日電）交通部長王國材今天說，宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）目前還在顧問公司的評估，預估計畫核定後12年完工，經費約新台幣1083億元，這也是台鐵改革的一部分。

立法院交通委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金－觀光發展基金分預算。

會前，王國材接受媒體聯訪時針對宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）部分表示，短中期的計畫是以東部快鐵為主，這也是台鐵改革的一部分，包含44處平交道、曲線半徑較小地方改善及車子等基礎設施的改善，計畫核定後是12年會把東部鐵路有完整改善。

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王國材表示，目前東部快鐵計畫還在顧問公司的評估當中，經費部分初估約1083億元，從宜蘭到台東鐵路安全跟速度提升改善，這也是短期跟中期要積極進行的一部分。

交通部鐵道局日前表示，花東鐵路雙軌化進度，預計明年底動工，民國116年10月通車，每小時行駛班次可從2到3班增加至7到8班，區間車從花蓮到台東可省約45分鐘，自強號可省約12分鐘，滿足民眾返鄉及觀光需求。（編輯：謝雅竹）1101223