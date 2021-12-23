新一期氣候變遷行動方案 環保署：未來一年重點工作

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀今天表示，未來一年會以規劃下一期氣候變遷調適行動方案為重點工作，加強政府與社區整合、強調「以自然為本」，不會等到溫管法修法之後才做。

行政院環境保護署10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並於20日、22日及23日召開3場研商會議。蔡玲儀今天在會中提到，接下來一年必須提出下一期的「國家氣候變遷調適行動方案」。

「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）」於108年9月9日奉行政院核定，蔡玲儀指出，現在執行的這一期是由國發會移交環保署，早期對科學、風險評估掌握沒那麼多，因此花很多時間與各部會進行討論情境。

蔡玲儀指出，新一期行動方案研擬會依本週研商會中關心的課題，包含計畫形成、計畫後的管考，都會在下一期的行動方案呈現；現在也與國家災害防救科技中心合作，與各部會討論、並向下提出社區調適計畫、以「與自然為本」的作為。

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蔡玲儀說，現在已經針對部分情境有模擬和推估，希望透過比較大型的工作坊來進行；另一方面，有些社區也開始去了解自己需要的調適作為，但還是希望能融入部會的行動方案中，因此會由部會進行風險評估調整，更具體的訂定目標、成果，由地方提出想法、中央整合。

蔡玲儀提到，未來會規劃在調適部分，具體要產出的結果是什麼，請各部會列出適當的關鍵績效指標（KPI），才有辦法逐年管考；這是接下來的重點工作，不會等溫管法修法之後才做。（編輯：陳政偉）1101223