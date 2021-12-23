落實環境教育 黑松基金會贈桃園小學行動手冊

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黑松教育基金會首創環境教育創意教材「教育百寶箱」，發送給桃園189所小學，盼落實環境教育。（黑松基金會提供）中央社記者許秩維傳真 110年12月23日

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（中央社記者許秩維台北23日電）黑松教育基金會首創環境教育創意教材「教育百寶箱」，並將台灣首份小學生專門環境行動手冊、愛地兒教學點子手冊師生版發送給桃園189所小學，盼落實環境教育。

黑松教育基金會今天新聞稿指出，基金會長期深耕桃園，成為民間最大推動台美生態學校認證計畫的輔導單位，在桃園地區推動環境教育，累積豐碩成果。

為落實環境教育及鼓勵孩子主動學習，黑松教育基金會於耶誕節前夕推出「教育百寶箱」，將台灣第一份小學生專門環境行動手冊、愛地兒教學點子手冊教師版、學生版發送給全桃園189所小學，盼成為師長的助力，未來將從桃園出發、打造全台最大的環境教育基地。

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環境行動手冊結合桃園25所學校師生教學實證經驗，以孩子的視角重新編撰而成，孩子只要跟著書本中的對話引導，就能用7大步驟執行環境行動，這也是台灣第一份編撰給小學生閱讀的環境行動手冊。

黑松教育基金會執行長盧功偉表示，桃園蘊含豐富的生態人文資源，例如鄰近海邊、埤塘、客家米食文化等，透過黑松提供的環境專家、團隊工作坊、生態參訪等資源，化成手冊內容，希望讓孩子透過閱讀認識家鄉、進一步參與環境永續行動，創造學校和社區的改變。（編輯：陳政偉）1101223