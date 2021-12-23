展翅護幼慈善募款餐會 助偏鄉學童迎向嶄新人生

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）展開天使的翅膀慈善募款音樂餐會將於26日晚間舉行，主辦單位中華基督教衛理公會今天表示，今年希望募款新台幣650萬元，幫助台東、屏東共43所偏鄉學校學童。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，讓弱勢家庭經濟更為困苦，連帶影響弱勢學童生活及學習權益。

中華基督教衛理公會大直衛理堂將於26日晚間在台北典華飯店舉行展開天使的翅膀慈善募款音樂餐會，希望募款650萬元，盼能幫助台東、屏東共43所學校1200名學童的早餐及課輔費，讓他們也能展翅迎向希望的人生。

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中華基督教衛理公會大直衛理堂主任牧師王先緻指出，募款音樂餐會14年來共募到4428萬1195元，幫助275所學校、共9907名學童，今年雖有疫情衝擊，但仍期盼大家能發揮為學童打開飛向夢想的窗，傳送即時的溫度到每個孩子的生命裡。

主辦攤位也提到，募款音樂餐會也有台東縣政府提供總價值近25萬元、包括鳳梨釋迦在內的11項台東農特產品及觀光旅遊行程的義賣品，歡迎現場貴賓認購台東鳳梨釋迦，以實際行動支持偏鄉學童的早餐與課輔費，也協助農民銷售釋迦。（編輯：陳政偉）1101223