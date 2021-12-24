勞動基金永續投資 23億美金鎖定氣候變遷標的

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勞動部勞動基金運用局24日召開年終記者會，由勞動基金運用局局長蘇郁卿（中）率各級主管出席，說明勞動基金運用狀況以及未來投資展望。中央社記者吳欣紜攝 110年12月24日

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動基金持續布局全球，勞動部勞動基金運用局今天說，將首創亞洲退休基金先例，採用巴黎協定氣候相關指數投資，辦理全球氣候變遷主題的國外股票型委任，金額預計23億美元。

勞動部勞動基金運用局今天召開年終記者會，說明勞動基金運用狀況以及未來投資展望。

根據勞動基金運用局統計，勞動基金截至今年10月為止，收益率為7.47%，收益數為新台幣3446億元，而11月雖然狀況有點小修正，但12月狀況不錯，可望再推高收益，全年收益可望優於去年。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天說，與今年市場狀況相比，明年經濟成長預估須稍微保守，依照國際貨幣基金（IMF）預測，今、明年全球經濟成長預估為5.9%、4.9%，並指出因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價迅速上升，「通膨壓力確實存在」，經濟前景風險增加，預測全球經濟成長將在2022年中期之後放緩。

不過，因貨幣政策仍維持相對寬鬆，且正向的企業獲利及經濟展望將持續為市場提供成長動能，有利股票市場的表現。

劉麗茹說，勞動基金明年資產配置規劃仍將分散布局在國內、外股票及債券市場，會以國內外股票為配置主軸，以新制勞退基金為例，配置比重占47%，此外也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，來分散基金的投資風險。

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此外，劉麗茹也提到，基金投資重視社會責任，會兼顧收益情況下，會將環境、社會、公司治理（ESG）等社會責任構面導入基金投資流程，也會積極透過股東行動方式，參與被投資公司股東會及法說會，像是今年就參加了300多場說明會等，對於涉及重大勞工權益、環境保護與公司治理等議題，與公司經營階層進行溝通。

在國外投資方面，劉麗茹說，過去已辦理多次ESG相關指數型委任投資，明年將延續過去的永續投資理念，辦理全球氣候變遷為主題的國外股票型委任，規劃採用巴黎協定氣候相關指數，「創亞洲退休基金先例」，委任金額原則為23億美元，預計將於明年第1季上網公告，並在明年第2季完成選任相關作業，期望在兼顧基金收益下，透過投資來支持邁向綠色經濟的企業，達成全球氣候改善目標。（編輯：陳政偉）1101224