觀光局推16條多元自行車路線 騎乘打卡還能抽獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）交通部觀光局今天在新竹縣峨眉湖畔舉辦多元自行車道發布會，鼓勵民眾玩騎全台16條多元路線，一同發掘各地美食、住宿等遊玩去處，完成「玩騎認證」任務還可抽獎。

觀光局發布新聞稿表示，「2022台灣新騎跡多元自行車道發布會」今天登場，交通部長王國材、觀光局長張錫聰、立法委員林為洲等人出席，一同介紹16條多元自行車路線特色。

觀光局表示，交通部2018年完成環島一號線及25條環支線後，去年起推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，搭配國家風景區範圍，整合優化完成全台16條多元自行車路線。

16條多元自行車路線依路線特色分成濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳線及離島型共6大類型，供旅客選擇體驗自行車旅遊的樂趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了鼓勵民眾玩騎16條多元路線，觀光局推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，只要民眾騎乘任一條自行車多元路線，藉由可記錄移動路徑的App軟體，將騎乘路徑紀錄軌跡上傳至個人臉書或Instagram，標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布後，前往臨近的國家風景區旅遊服務中心，交由服務人員確認，即可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，還有機會抽現金、自行車及運動用品店禮物卡等多項好禮。

觀光局表示，未來將整合資源持續優化自行車路線，營造友善的自行車旅遊環境，並串接路線周邊食宿遊購行等區域觀光成果，促進自行車與觀光旅遊產業發展及升級，帶動疫後觀光旅遊。（編輯：郭諭儒）1101225