嘉大設蕭萬長文物館 典藏台灣經貿發展重要史料

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義大學設立「蕭萬長文物館」典藏逾千件文物，包括前副總統蕭萬長參與台灣經貿發展重要史料，蕭萬長並於今天與嘉大校長艾群簽署文物捐贈契約書，將嘉惠有志研究台灣經濟發展者。

嘉義大學今天在蘭潭校區圖書館舉行「蕭萬長前副總統文物捐贈儀式」，校長艾群代表學校與蕭萬長簽署文物捐贈契約書。

嘉大發布新聞稿指出，前副總統蕭萬長為土生土長的嘉義子弟，畢生對台灣政經貢獻卓越；蕭萬長擔任行政院長任內促成嘉義技術學院及嘉義師範學院合併，並於2000年成立為國立嘉義大學。

嘉大表示，蕭萬長於2004年獲頒嘉大榮譽博士學位，基於對嘉大回饋，陸續無償捐贈畢生珍藏的學位證書、當選證書、文件紀錄、受贈勳章及字畫藝品等逾千件文物，並典藏保管在圖書館5樓的「蕭萬長文物館」。

蕭萬長致詞表示，1年多前，曾經中風，目前還在復建中，幾乎有2年時間沒有回到嘉義，今天特地回到嘉大參加捐贈儀式；所捐贈文物中，包括40年來參與台灣經貿發展的重要史料，希望透過大學扮演的學術知識傳遞角色，除公開展示外，可嘉惠有志研究台灣近代經濟發展者及師生作為教學或研究用途。

艾群指出，「蕭萬長文物館」所收藏的文物獨一無二，許多民眾慕名參觀，對師生在台灣經貿發展的探究上更有莫大助益。

嘉大表示，「蕭萬長文物館」分為入口大廳、藝品暨數位資源展示室、特藏室，分別展示各種榮譽勳章、證書、蕭萬長重要行政事蹟及收藏，以及參與各項活動的新聞剪輯、書畫藝品等。（編輯：陳仁華）1101229