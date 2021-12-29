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環署111年資收關懷計畫更新補貼 加碼微型保險

2021/12/29 20:21
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（中央社台北29日電）環保署自108年起執行「資收關懷計畫」，111年將持續補助，估算明年總補助經費約為新台幣1億2600萬元；另外正在規劃微型保險，預計明年上路。

環保署今天發布新聞稿表示，自民國108年起推動「資收關懷計畫」，目的在於促進成長低回收項目回收成效，增加低回收率回收補助單價，並提高資收個體業者穩定收入。

環保署表示，111年度針對各地方環保局列冊資收個體戶，以優於市場回收單價補助，如廢紙容器提高補助單價至每公斤18元、高於市場價格2元等，並提供到府收運以體恤行動不便個體戶。

環保署統計資收關懷計畫108年補助了3444人次、共700萬餘元；109年則補助2萬936人次、7800萬餘元；110年截至11月止，計補助2萬114人次、補助金額為8739萬餘元。

環保署指出，估算111年總補助經費約為1億2600萬元，每人每月補助上限5000元。

另外，為提供經濟弱勢資收關懷個體戶於資收過程發生意外事故，致衍生家庭經濟陷入困境，環保署規劃以一年期微型保費每人約500元為上限，給予加保作業。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝告訴中央社記者，微型保險部分目前各地方正在統計符合資格的人數，確切施行時間未定，希望明年能盡快上路。（編輯：張芷瑄）1101229

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