台南元旦連假湧70萬遊客 市區旅宿業住宿率近9成

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台南市政府觀光旅遊局統計，台南市各重要景點在3天元旦連假共吸引約70萬人次遊客，市區的小西門商圈約有7萬人次。（台南市觀光旅遊局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府觀光旅遊局統計，台南市各重要景點在3天元旦連假共吸引約70萬人次遊客，以國華海安商圈的19萬人次最多，旅宿業平均住宿率也將近9成。

市府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，3天元旦連假中以第2天觀光人次最多，約30萬人次，旅遊熱點集中在市區商圈老街，以國華海安商圈3天共湧入近19萬人次最多，小西門商圈及南紡購物中心也都有各有超過7萬人次，其他如新化老街、安平老街及赤崁園區等，每天有約2萬人前往逛街、吃美食。

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觀光旅遊局長郭貞慧表示，戶外風景區如頑皮世界、十鼓仁糖文創園區等景點，合計3天有4.4萬人次到訪；擁有自然美景的山上水道博物館及虎頭埤風景區，也有1.7萬人次；安平古堡、億載金城及安平樹屋等古蹟景點則合計有2.2萬人次參觀。

郭貞慧指出，市區旅宿業住宿率以跨年當晚達94%最高，3天平均住宿率將近9成，市府將在農曆年推出的相關節慶活動更加精采，預估農曆春節連假會吸引更多遊客到訪。（編輯：陳仁華）1110103