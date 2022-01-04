汰舊換新電動機車減碳憑證交易平台 擬下半年上路

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（中央社記者張雄風台北4日電）環保署今天表示，機車汰舊換新電動機車，上半年由環保署補助新台幣1000元，減碳憑證交易平台6月建置完成，民眾可直接上網選擇想要交易的業者，由業者提供的補助金額不得低於1000元。

行政院環境保護署今天舉辦「淘汰老舊機車補助辦法」草案研商會，環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，機車汰舊換新電動機車補助，上半年為1000元，由環保署支應；下半年則由業者在減碳憑證交易平台進行交易，不得低於1000元。

環保署今年推機車汰舊補助，民國96年6月底出廠老舊機車可獲2000元補助，若再換購電動機車可獲減碳憑證至少可抵1000元，加上報廢回收車體300元，總計可獲得3300元補助。

蔡玲儀解釋，由於最初計畫是以換新電動車取得憑證，未來可用於碳交易，但第一線民眾、車行覺得不易理解、且不確定性太大，也有民眾覺得不想等太久，因此訂定汰舊換新電動機車的減碳憑證，由環保署以1000元購買。

另外，蔡玲儀提到，由環保署所購買的減碳憑證，未來則可用於公部門開發案交易，如經濟部可能有工業區等，這會再與各部會討論。

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蔡玲儀進一步說明，已經與將送案進環評審查的開發單位提出，若要取得減碳憑證，就要提出溫室氣體增量抵換計畫書，其中就包含補助民眾汰舊換新電動車；目前規劃今年6月可以上路，因此有可能最快6月就能發出第一張由民間自行交易的減碳憑證。

蔡玲儀說，規劃的方向是若有2個以上的開發單位有減碳需求，會在平台上分別表列，由民眾選擇減碳憑證交易對象；而業者所訂的金額不得低於1000元；可能各家業者所提出的補助金額不同，就由業者自行評估。（編輯：張芷瑄）1110104