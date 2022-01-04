中華郵政「箱到箱」加倍送 新會員再享1次免費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華郵政公司今天表示，為鼓勵民眾使用EZPost網站交寄郵件，郵政EZPost會員「箱到箱」寄件點數加倍送，新會員再享免費寄件1次優惠服務。

中華郵政發布新聞稿指出，EZPost會員5日起至3月31日，以「箱到箱」方式完成寄件者（即寄件人於i郵箱寄件，收件人於i郵箱取件），除享原「EZPost會員募集積點回饋」活動的EZPoint 5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋（1點為新台幣1元），點數可用於i郵箱寄件郵資折抵。

另外，郵政EZPost會員5日起以「箱到箱」寄件，使用小型儲格寄件每件郵資55元，使用中、大型儲格每件郵資60元，較原「箱到宅」寄件60至70元更優惠。

中華郵政於民國109年7月推出「EZPost會員募集積點回饋」活動廣受好評，目前約有25萬名會員。

中華郵政為持續回饋新加入EZPost的會員，祭出今年底前新加入EZPost會員即可獲贈EZPost點數70點，可直接折抵i郵箱寄件郵資，等同免費寄件1次。（編輯：戴光育）1110104