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未足額提撥勞退準備金 30家企業被開罰

2022/1/4 16:10
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）有聘僱舊制勞退勞工的企業須每年檢視是否提撥足額退休金至勞工專戶，勞動部今天表示，去年仍有30家企業被開罰，最高罰至新台幣45萬元，提醒事業今年3月底前須補足差額。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨會中指出，適用舊制勞退制度勞工，在符合自請退休要件，包含工作15年以上年滿55歲、工作25年以上、工作10年以上年滿60歲或年滿65歲時，雇主應依勞動基準法規定，一次給付勞工舊制退休金。

因此，僱用適用舊制勞退制度勞工的公司，必須每年檢視勞工退休準備金專戶金額，是否足以給付今年預估退休勞工所需要的退休金，如果有不足，雇主應在今年3月底前補足。

不過，謝倩蒨指出，根據地方政府查核，去年還是有30家企業因為未補足差額而被開罰，罰款為9萬到45萬元，有企業因是累犯而開罰到最高45萬元。

謝倩蒨表示，目前國內約有70萬名適用舊制勞退制度的勞工，分布於8.9萬家事業單位中，截至去年11月底為止，已經有99.54%企業足額提撥，提醒未足額提撥事業應儘速補足差額。（編輯：張雅淨）1110104

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