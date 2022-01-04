青洲灣派對10日登場 打造冬日沙灘生活品牌

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（中央社記者余曉涵台北4日電）大鵬灣國家風景區管理處將從10日起到16日，以打造「冬日沙灘生活品牌」為目標舉辦青洲灣派對，不僅邀請樂團告五人等開唱外，還將舉辦市集、音樂會等活動。

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處今天舉行青洲灣派對記者會，會中宣布10日至16日在大鵬灣青洲灣舉辦青洲灣派對，其中10日至14日連續5天邀請山元聰、金帥芸欣及綠龍與他的大提琴辦理夕陽音樂會。

15、16日邀請金曲樂團告五人、淺堤、靈魂沙發、五五身及克里夫等輪番上陣，邀請旅客到大鵬灣逛市集、品嚐在地餐桌料理及欣賞暖心音樂會。

觀光局表示，青洲灣派對活動以打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，主打喜愛戶外生活的遊客，舉辦音樂、料理、生活市集及文化旅行等活動。

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觀光局長張錫聰說，鵬管處落實行政院推動「向海致敬」政策，在青洲灣完成篩沙整治維護作業，也重新開放讓民眾自由進出，位置面向台灣海峽可眺望小琉球，且大鵬灣冬季氣溫較北部平均多攝氏5度，同時不受東北季風影響，全年都適合辦理沙灘親海活動。

觀光局表示，青洲灣派對的「冬日暖心音樂節」將利用音樂元素打造海邊獨有慵懶氛圍，同時聯合南北兩大品牌（簡單生活及LA RUE），並結合屏東觀光圈珍珠業者打造沉浸式海景市集，並推出「限定餐飲」，結合知名蘭城西飲室與在地業者青洲灣豐BAR搭配在地食材做出專屬料理。（編輯：張雅淨）1110104