勞動部邀營建業了解缺工 同業公會未提供數據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北5日電）營建業頻喊缺工，勞動部主動出擊、昨天邀集曾喊缺工的營建同業公會開會，但公會代表或是缺席、或未提出具體數據，包含缺多少人、哪些廠商缺工、缺哪些職缺都還說不清。

台灣近年房市熱絡，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，移工因邊境管制難入境，使得營建業衍生搶人大戰。勞動部去年底訂定「產業缺工專案推動方案」，希望提供產業「客製化」服務來解決缺工問題。

勞動部昨天首場座談會邀集反映缺工的單位來開會，對象包含台灣區綜合營造業同業公會、大台中不動產開發商業同業公會及職業工會等；不過，沒有得到具體的 人力開缺、給薪水準等數字。

勞動部就業服務組組長陳世昌今天接受媒體聯訪時指出，大台中不動產開發商業同業公會沒有出席，台灣區綜合營造業同業公會則表示已跟會員宣導可以透過台灣就業通找人，關於具體缺工人數、廠商、職缺、名單等，公會都沒有提供，公會僅表示「都缺」。

陳世昌也說，「如果營建業只提供基本工資的職缺，不太可能提供客製化服務。」因為「產業缺工專案推動方案」是以合理薪資水準的職缺來媒合，所以昨天有向同業公會代表提醒，勞動部希望能針對薪資待遇比較好、技術含量比較高的職缺提供個別專案服務。

他說，台灣區綜合營造業同業公會僅回應，廠商薪資等涉及業界遊戲規則，不方便探詢。

根據勞動部訂定的「營造工作合理勞動條件薪資基準」，若是混凝土鋪設及有關工作人員月薪應要達新台幣4萬9553元、泥作工作人員應達4萬5881元、鋼筋相關工作人員應達4萬101元等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳世昌說，由於會中無法暸解需求端的明確缺工情況，因此最後決議先與職業工會合作或透過各分署在地服務網絡，儘速建置各地區營建工程主要工種（鋼筋、模板、泥水、混凝土）工班資料庫加速媒合，針對登記缺工廠商，也會主動出擊、了解廠商需求。

據行政院主計總處調查，營建業缺工職缺數在去年下半年人數達2萬5758人，而根據發展署統計，去年截至11月底，公立就業服務機構計協助營造業求才登記為4萬4777人，協助補實2萬2264人，求才補實率49.72％。（編輯：陳清芳）1110105