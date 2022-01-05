全國電子勞資簽團體協約 新北勞工局：共創雙贏

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（中央社記者王鴻國新北5日電）在新北市勞工局輔導下，全國電子勞資歷經5年馬拉松式協商終於獲得共識，今天在總公司簽署團體協約。勞工局長陳瑞嘉說，這是今年首件勞協成果，盼勞資未來能共創雙贏。

新北市政府勞工局今天發布新聞稿表示，新年開工首份團體協約出爐，全國電子公司與工會自106年2月開啟協商以來，雙方歷經5年、24次馬拉松式協商會議，今天與工會在五股區的總公司舉行團體協約簽約儀式。

勞工局表示，在勞動部勞動關係司專門委員許根魁、陳瑞嘉等人共同見證下，全國電子副總經理謝明佑、工會理事長高維龍代表雙方簽字，將代扣會費、會務假及請假程序、資遣、開除或懲戒會員時應通知工會等保障措施，明訂於團體協約中。

陳瑞嘉向中央社記者表示，全國電子員工約1600人，工會自106年向新北市勞工局申請專家入廠輔導，雖然遇到很多爭議，但最後仍有所突破並獲資方支持，終於促成團體協約的簽署。

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他表示，不僅讓團協成為保障勞資雙方權益的最大公約數，資方未來也會提供工會活動場地及經費補助等協助，不僅保障勞工權益，也營造勞資和諧的工作環境，勞資共創雙贏。

陳瑞嘉表示，全國電子成為今年新北市首件團體協約成功的案例，後續也有Panasonic等多家公司可望有所進展，因此，他期許勞資在簽署團協後能持續對話，以創造更多優於法令的團協內容。（編輯：李錫璋）1110105